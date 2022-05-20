От смесителя до арт-площадки. Директор сантехнической компании в Нижнем Тагиле — о любви к своей профессии, уроках жизни и бизнес-плане по созданию творческого кластера для креативных людей 

В 2013 году тагильчанин Николай Конев основал компанию «Альянс-НТ», которая и по сей день занимается оказанием сантехнических услуг в Нижнем Тагиле и пригороде: от монтажа отопительных систем и кондиционирования до устранения рядовых засоров и ремонта душевых кабин. За эти годы предприниматель был грани банкротства и выступал в качестве подрядчика по госконтрактам. Несмотря на взлёты и падения, бизнес Николая продолжает оставаться на плаву.

В рамках спецпроекта «PRO бизнес» Свердловского фонда поддержки предпринимательства и агентства новостей «Между строк» предприниматель Николай Конев рассказал о любви к своей профессии, непростом профессиональном пути и амбициозных планах на будущее.

Начало предпринимательской карьеры

Николай много лет работал сантехником по найму. В какой-то момент количество вызовов превысило его физические возможности, и тогда он решил, что пора оформить юридическое лицо, чтобы рассчитывать на более серьёзные заказы и обслуживание больших объектов. Даже являясь директором компании, мужчина нередко сам выезжал на место в роли сантехника, иногда прибегая к услугам подрядных организаций.

«Я сам сантехник по образованию, и свою работу я искренне люблю. Бизнесом решил заняться потому, что в какой-то момент количество заказов резко выросло и для того, чтобы их взять, мне было необходимо создать юридическое лицо. Так началось время больших заказов и совсем других денег», — вспоминает Николай.

Пик пришёлся на период, когда в городе активизировалась федеральная программа капремонтов многоквартирных домов. «Альянс-НТ» обслуживал объекты городского жилфонда, сотрудничал с управляющими компаниями, а также заключал контракты с генеральными подрядчиками на капитальных ремонтах.

Один из таких ремонтов, который, к слову, стал крупнейшим в истории «Альянса-НТ», стал поворотным в жизни Николая. После того как компания закончила капитальный ремонт сантехники в пяти многоквартирных домах, генеральный подрядчик не выплатил Николаю и его фирме более 1,3 миллиона рублей. Несмотря на то, что суд встал на сторону бизнесмена, деньги он так и не получил. Для компании это был тяжёлый удар, после которого она несколько лет фактически существовала только на бумаге.

Новый бизнес в сфере сантехнического дела

В 2020 году, в разгар коронавирусных ограничений, Николай возобновил работу в сфере сантехнических работ с новым проектом «Ваш сантехник». Его особенность в том, что работа сантехника оплачивается повременно. Подобный формат работы быстро набрал популярность у клиентов.

По мнению Николая, даже резкий взлёт цен на сантехнику после введения санкций не сильно повлиял на общую ситуацию в сфере.

«Бывает, что люди отказываются от наших услуг после того, как мы рассчитываем стоимость материалов. Мы работаем только с качественными комплектующими, которые, нравится нам или нет, стоят денег. Нужно понимать, что сантехника требует к себе внимания, а экономия или наплевательское отношение к ней может привести к очень “дорогим” последствиям», — отмечает предприниматель.

Изначально в «Вашем сантехнике» была установлена единая цена за час любого вида работ — 500 рублей. Впоследствии появился тариф 1000 рублей в час для наиболее сложных видов сантехнических работ. Николай с уверенностью заявляет, что специалисты компании «Ваш сантехник» способны выполнить задачу любой сложности, будь то монтаж теплового узла в многоквартирном доме или рядовое устранение засора. Предприниматель с гордостью говорит о том, что со стороны клиентов получает только положительные отзывы, которые работают как хорошая реклама. У компании уже наработана небольшая база постоянных клиентов, которая постоянно пополняется.

«Несмотря на то, что для клиента наши услуги обходятся зачастую дешевле услуг обычных сантехников, контингент к нам обращается самый разный. За 20 лет работы у нас уже появились свои проверенные поставщики. За это время я только раз столкнулся с некачественным товаром, да и то имел место заводской брак. Я всегда настаиваю на том, чтобы закупать качественные комплектующие. Они обходятся дороже, но зато человек может спать спокойно, зная, что ничего с сантехникой не произойдёт», — говорит Николай.

На данный момент в штате «Вашего сантехника» два специалиста, которые отрабатывают все заявки клиентов. Несмотря на постепенное увеличение клиентской базы, Николай не торопится брать новых сотрудников.

«Найти надёжного специалиста очень непросто. На данный момент у нас есть два постоянных сантехника: я и ещё один сотрудник. К каждому адресу после первого вызова привязывается свой специалист. Мы выезжаем на заявки не только в черте города, но и в пригороде. Сейчас клиентская база растёт, так что я не исключаю, что штат пополнится, но пока в этом нет необходимости», — поясняет предприниматель.

Браться за крупные контракты и заявляться на тендеры Николай пока тоже не планирует, поскольку работа в формате «Вашего сантехника» кажется ему намного спокойнее и приносит больше удовольствия.

Запуск нового проекта

В самое непростое для бизнеса Николая время его супруга Елена находилась в декретном отпуске. В 2017 году женщина решила поддержать мужа и занялась фрилансом. По образованию Елена художник, поэтому она купила курс по графическому дизайну и стала предлагать свои услуги на разных онлайн-площадках. Первые три месяца тагильчанка училась и работала без получения каких-либо дивидендов. Елена признаётся, что уже начала отчаиваться, как вдруг пришли первые заказы. Интересная и творческая работа начала приносить доход.

Так у супругов появилась идея создать творческий кластер для креативных людей. Юридически они оформили новый проект в рамках деятельности «Альянса-НТ». Будущую творческую площадку назвали «Рару». По задумке авторов, она должна выступать в качестве посредника между заказчиком и фрилансером.

«На этом этапе у меня уже возникла мысль: а почему бы не создать свой собственный кластер для заказчиков и фрилансеров, который был бы удобнее, чем тот, которым я пользуюсь? — поясняет Елена. — В этой сфере часто бывает так, что авторов обманывают. Это стало ещё одним важным аргументом в пользу того, чтобы организовать свою площадку и защитить и заказчика, и фрилансера. Идея в том, что мы с Николаем, как юрлицо, будем выступать гарантом сделки, а за посреднические услуги будем брать небольшой процент».

Веб-дизайн «Рару» разрабатывала сама Елена. На данный момент сайт работает в тестовом режиме, а его функционал пока ограничен, но регулярно обновляется. Супруги вкладывают в новый проект свои силы и средства, рассчитывая на его успех. Николай подчёркивает, что на данный момент «Альянс-НТ» стремится участвовать в профильных грантах и конкурсах, чтобы получить государственную поддержку и ускорить полноценный запуск «Рару».

В планах у Николая и Елены сделать «Рару» площадкой, которая будет востребована не только в Свердловской области, но и по всей России.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.