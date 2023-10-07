От систем полива газонов до кино и открытия первого лаунж-бара в Нижнем Тагиле. Предприниматель Евгений Натертышев считает, что бизнес — это образ жизни

Евгению Натертышеву 34 года, предпринимательской деятельностью тагильчанин занимается всю сознательную жизнь, с 18 лет он работает на себя и постоянно придумывает бизнес-идеи. Журналист АН «Между строк» пообщалась с предпринимателем и узнала, как одновременно вести сразу несколько бизнесов, открыть первый в городе лаунж-бар и какую роль в этом сыграли инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемые нижнетагильским центром «Мой бизнес».

В Нижнем Тагиле Евгений открыл первый лаунж-бар, сдаёт в аренду шиномонтажную мастерскую, занимается продажей оборудования для систем автоматического полива и их монтажём по всей Свердловской области и за её пределами. А также он занимается горизонтально-направленным бурением и сдаёт в аренду мобильную купель. Но обо всём по порядку.

Евгений учился в Нижнетагильском горно-металлургическом техникуме. Об учебном заведении он отзывается с теплотой и говорит, что там отлично воспитывают самодисциплину. Сразу после окончания учёбы начал реализовывать свои бизнес-идеи. Рассказывает, как однажды пытался организовать концерт певицы Бьянки в Екатеринбурге, но он не состоялся из-за нераспроданных билетов. Бизнес, которым Евгений занимается по сей день — компания «Ваш автополив», она существует уже около восьми лет.

«Меня никто никогда не вдохновляет, все только отговаривают, когда я придумываю какую-то идею. Но не надо никого слушать, я придерживаюсь такой позиции всю жизнь. Система автополивов для дачных участков это не единственное и не самое первое, чем я начал заниматься. Сейчас помимо этого есть шиномонтажка, а также компания, которая занимается прокладкой коммуникаций под дорогой», — говорит Евгений.

Его компания по горизонтально-направленному бурению «ГНБ Урал», как правило, занимается прокладкой сетей газа, воды и электричества. Организация работает по всей Свердловской области.

Предприниматель рассказывает, что в основном системы автополива пользуются успехом в районе Екатеринбурга, так как там больше коттеджных посёлков, где люди заинтересованы в установке подобного оборудования. Также заказы поступают из Пятигорска и Краснодарского края.

«Я думал, что такого особенного есть в Европе, и чего нет у нас, и понял, что это автополив. Его ещё в детстве и моей юности всегда в фильмах показывали. Пытался всё это внедрить в наше садоводчество, но люди не были готовы тратить такие деньги, потому что это довольно-таки дорогая услуга. Потом я связался в Екатеринбурге с ландшафтной компанией и мы стали сотрудничать», — делится Евгений.

«Раньше было сложно работать без выходных, многие меня не понимали, но сейчас стараюсь в выходные давать отдыхать своим сотрудникам и себе. Поскольку работаем по автополивам преимущественно в Екатеринбурге, все мои сотрудники к восьми вечера должны быть уже дома, чтобы все бригады успевали отдыхать», — рассказывает предприниматель.

Но только на одной установке систем автополивов Евгений не остановился и стал создавать видеоэффекты имитации дождя для киностудий.

«На съёмках кино довольно часто нужно, чтобы шёл дождь, и поэтому киностудии обращаются к нам. В том году на фестивале “Ночь музыки” (6+) участвовали в съёмках фильма на Плотинке. В этом году “Уральские пельмени” снимали сериал “Мама будет против” (12+) и ещё мы помогали на съёмках фильма московской компании, они делали картину в лесу, и для них мы тоже создавали имитацию дождя», — рассказывает Евгений.

Для киносъёмок команда Евгения использует те же системы автополива, что и на дачах.

Самое непростое в предпринимательской деятельности, на взгляд Евгения, это работа с заказчиком, взаимодействие с сотрудниками и постоянно возникающий «человеческий фактор». Продажа систем автополива является сезонным бизнесом, поэтому Евгений постоянно придумывает что-то новое.

Два месяца назад предприниматель открыл первый в Нижнем Тагиле лаунж бар «Loft комфорт-холл». Евгений делится, что, когда летает в командировки, любит посещать заведение «Мята», которое работает по франшизе, и признаётся, что ему хотелось сделать что-то похожее. По выходным и в пятницу в его баре играет живой звук или диджеи. Евгений говорит, что они открыты для любых выступлений музыкантов.

«Это новое что-то для людей. Формат лаунж-бара пока ещё не привычен для тагильчан. Но мы вообще открылись первыми, потом появилось ещё одно заведение. Мы делаем упор на кухню и на атмосферу. Приглашаем диджеев и живой звук. Я думаю, что в этом есть перспективы, людям нравится, особенно гости выделяют интерьер», — рассказывает предприниматель.

В нижнетагильском центре «Мой бизнес» Евгений несколько раз пользовался инструментами поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП),

брал грант на открытие шиномонтажной мастерской, защищал свой проект. Также в фонде Евгений брал заём на пополнение оборотных средств для закупки оборудования системы автополива. Для открытия лаунж-бара предприниматель тоже брал заём в размере 1 млн 400 тысяч рублей. Помещение для бара на проспекте Ленина 28а Евгений арендует.

В фонде поддержки предпринимательства низкий процент и отсрочки платежа, говорит Евгений. Такие условия его вполне устраивают и в дальнейшем он снова планирует брать займы в центре «Мой бизнес».

Напомним, что нижнетагильский центр «Мой бизнес» реализует инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Один из самых востребованных инструментов сегодня — займы по льготным ставкам.

Ещё один из необычных способов заработка, которым пользуется Евгений, это сдача в аренду мобильной купели «Фурако» на прицепе — это купель на колёсах со светодиодной подсветкой, которую можно привезти и поставить где угодно. Она устроена по принципу японкой бани — забираешься в чан с горячей водой и паришься.

«Купель смонтировали сами, сдаём её в аренду на прицепе, и это очень пользуется спросом. Люди могут заказать её к себе на целые сутки на дачный участок за три тысячи», — говорит Евгений.

«Бизнес — это образ жизни, без него мне уже неинтересно. Когда у меня заканчивается один проект, я начинаю думать над новым. Осталось доделать некоторые моменты по лаунж-бару, и, получается, зимой мне уже будет нечем заниматься и я опять придумаю что-то новенькое», — делится Евгений.