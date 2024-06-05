От «царских хором» до двухуровневой квартиры «как у Букиных». Топ-5 самых дорогих апартаментов в Нижнем Тагиле, выставленных на продажу  

Так сложилось исторически, что Нижний Тагил — город труб и заводов, а где есть заводы, там проще найти работу, но условия жизни считаются не самыми лучшими. Из-за этих факторов цены на квартиры остаются одними из самых низких в России среди крупных городов. Но и в Нижнем Тагиле можно найти апартаменты с претензией на «лакшери». Журналисты ИА «Все новости» подготовили топ-5 самой дорогой жилплощади в городе, выставленной на продажу.

Пятое место достаётся четырёхкомнатной квартире с «королевским» ремонтом на улице Островского. Жилплощадь располагается на четвёртом этаже и составляет 165 кв. метров. Стоит такая роскошь 15 млн рублей (почти 90 тысяч рублей за кв. метр).

На четвёртом месте рейтинга четырёхкомнатная квартира площадью 175 кв. метров на третьем этаже в доме № 43 на улице Дружинина. Владелец оценил своё «гнездо» в 15 млн рублей (85,7 тысячи рублей за кв. метр). Вместе квартирой предлагается место на подземной парковке.

На третьем месте находится пятикомнатная квартира в современном кирпичном доме по адресу Дружинина, 74. Оценивается жилплощадь (169 кв. метров, 99,8 тысячи рублей за кв. метр) в 16 млн 850 тысяч рублей. Помимо жилых метров, покупателям достанется два парковочных места (подземное и уличное).

Второе место в рейтинге достаётся ещё одной квартире на улице Дружинина, 43. Двухуровневая жилплощадь расположена на седьмом и восьмом этажах кирпичного дома и занимает 350 кв. метров. Стоит такая роскошь 19 млн 990 тысяч рублей (57 тысяч рублей за кв. метр).

На первом месте рейтинга четырёхкомнатная квартира на третьем этаже дома № 45 на улице Дружинина. Жилплощадь составляет 175 кв. метров и оценивается владельцем в 20 млн рублей (114 тысяч рублей за кв. метр). Будущему покупателю дополнительно достанется место на тёплой парковке.