Освободившегося из колонии Нижнего Тагила убийцу задержали в Новоуральске за сбыт наркотиков

В Новоуральске задержали 47-летнего мужчину по прозвищу Овсян. Подозреваемый в 2019 году вышел из колонии в Нижнем Тагиле, а теперь его обвиняют в сбыте наркотиков, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Криминальный бизнес подозреваемый осуществлял через интернет и путём закладок. Во время обыска сыщики обнаружили и изъяли у Овсяна 327 пакетиков с синтетическим наркотиком общей массой более 240 граммов. Их он хотел также разложить по закладкам. Дома у него нашли весы и упаковочные материалы.

В мае 2005 года мужчина был осужден за разбойное нападение и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Тогда Овсян и его соучастники похитили местного предпринимателя, вывезли и спрятали в подвале, украв его иномарку. Суд отправил преступника отбывать наказание в ИК-12 в Нижнем Тагиле.

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Сейчас Овсян находится под стражей.