Осуждённый за секс с умственно отсталым ребёнком житель Нижнего Тагила планирует дойти до Верховного суда и доказать свою невиновность

25-летний Кирилл Боровков из Нижнего Тагила уже третий год отбывает наказание за преступление, которое он, по его словам и мнению его родственников, не совершал. Несколько лет назад суд признал тагильчанина виновным в изнасиловании 13-летней умственно отсталой девочки и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Как пишет E1.ru, сторона обвинения не нашла никаких вещественных доказательств, прямо доказывающих факт сексуальной связи подсудимого с ребёнком. Экспертиза не выявила никаких биологических следов, а всё обвинение было построено на показаниях самой девочки, которые та давала без присутствия законного представителя. Кирилл считает, что его оговорили, и не признаёт вину, однако до текущего момента он находится в местах лишения свободы. В попытке доказать свою невиновность он планирует дойти до Верховного суда РФ. В противном случае ему предстоит сидеть в тюрьме до 2035 года.

Преступление, о котором идёт речь, произошло 13 июня 2021 года в одном из общежитий Нижнего Тагила. В тот день Кирилл пришёл туда в гости к брату, с которым они начали выпивать. После застолья мужчина решил навестить другого своего знакомого, который жил в этом же общежитии, но последнего не оказалось дома. Об этом ему сообщила соседка, 13-летняя потерпевшая, которая жила в соседней квартире. В тот день мать ребёнка ушла на ночь выпивать с подругами, а девочка, страдающая серьёзной умственной отсталостью, осталась в квартире одна.

Далее показания сторон расходятся: по версии обвинения, Кирилл под угрозой убийством изнасиловал ребёнка орально, вагинально и анально, после чего лёг спать. Мужчина отрицает все эти факты. В тот вечер он якобы решил дождаться соседа в квартире девочки, но под действием алкоголя уснул.

Утром пришла мать девочки и увидела в квартире постороннего человека. Подросток сообщила маме, что спящий в их квартире мужчина изнасиловал её и угрожал убить. Когда Кирилл услышал эти обвинения, он только покрутил пальцем у виска, собрался и поехал на работу, а вот женщина восприняла слова ребёнка всерьёз и направилась в полицию писать заявление. Вскоре правоохранители возбудили уголовное дело, а Кирилла задержали.

Как пишет Е1.ru со ссылкой на родственников Кирилла, знакомых с материалами дела, единственным и основным доказательством его вины были слова ребёнка. Показания матери и её подруги, выступивших в суде в качестве свидетелей, полностью основываются на том, что рассказала девочка. При этом статья, предъявленная Кириллу, наиболее тяжкая и связана с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 4 ст. 131 и ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у Кирилла склонности к педофилии. Ряд биологических экспертиз показал полное отсутствие признаков воздействия на органы ребёнка. Следов ДНК мужчины также не обнаружено. Тем не менее, как следует из приговора суда, «отсутствие биологических следов не исключает виновность Боровкова, которая подтверждается совокупностью остальных доказательств», цитирует приговор Е1.ru.

Позиция стороны защиты основывалась на уровне умственного развития девочки. Согласно заключению, она не владеет умением полностью отвечать на поставленный вопрос. Часто путает последовательность событий. Не понимает разницу между домогательством и изнасилованием.

Осуждённый Кирилл писал жалобу на действия следователя. В документе он отмечал, что правоохранитель задавал девочке наводящие вопросы в отсутствие её законного представителя, при этом у матери девочки имелся мотив «поквитаться» со своим обидчиком, поскольку Кирилл обозвал её «старым крокодилом». Более того, девочка даже не давала показаний на суде. Её слова были зачитаны из протокола допроса. В требовании пригласить девочку в суд стороне защиты было отказано.

Согласно приговору, суд учёл, что у Кирилла есть семья и ребёнок, поэтому вместо максимально возможных по инкриминируемой статье 20 лет мужчина получил 14 лет тюремного заключения. Кроме того, из обвинения был исключён анальный секс.

Друзья и близкие Кирилла верят в его невиновность и считают, что девочка оговорила его. Кроме того, по словам его тёти, похожий случай ранее произошёл с родным отцом девочки, которого та тоже обвинила в изнасиловании. Но в тот раз суд встал на сторону родителя и оправдал мужчину. С тех пор мать воспитывает больного ребёнка одна.

Отметим, согласно заключению комиссии экспертов, девочка может давать показания по уголовному делу, даже несмотря на психическое расстройство, мешающее понимать характер и значение совершавшихся в отношении неё действий.

«Отвечая на вопрос эксперта, что такое изнасилование, она пояснила: “Это когда мальчик крепко обнимает девочку”», — приводит цитату ребёнка Е1.ru.