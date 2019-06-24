Осуждённый на 8 лет за взятку экс-мэр Краснотурьинска вышел по УДО

Бывший мэр Краснотурьинска Сергей Верхотуров, приговорённый к 8 годам строгого режима за получение взятки, был освобождён условно-досрочно, сообщили в пресс-службе Невьянского городского суда.

Верхотуров был освобождён, так как он уже отбыл более двух третей назначенного срока, а также характеризовался с положительной стороны, не имел взысканий и получил за время нахождения в колонии 13 поощрений. Решение об освобождении условно-досрочно принял Невьянский городской суд, так как Верхотуров содержался в ИК-46. Об УДО ходатайствовал защитник осуждённого. Постановление суда вступило в силу 18 июня.

После освобождения Верхотуров вернулся в Краснотурьинск: его заметили в городе несколько депутатов гордумы и прихожане собора Максима Исповедника, сообщает газета «Глобус». Очевидцы описывают освободившегося экс-мэра как «похудевшего», совсем не радостного человека.

Сергей Верхотуров был приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 35,5 млн рублей судом Краснотурьинска в декабре 2013 года. Приговор он пытался обжаловать, но Свердловский областной суд апелляцию отклонил, оставив решение нижестоящего суда в силе.

По версии следствия, будучи главой Краснотурьинска, Верхотуров потребовал от генерального директора частного предприятия каждый месяц через посредника передавать ему 20 тысяч рублей. За это мэр якобы обещал бизнесмену, что весной, когда вводятся ограничения для движения грузовых авто по городским дорогам, тот получит разрешение для беспрепятственного проезда грузовиков организации, перевозивших медную руду по дорогам Краснотурьинска на обогатительную фабрику по улице Сосьвинской. Предприниматель согласился с требованиями градоначальника и в период с марта 2010 года по август 2012 года перечислил Верхотурову более 570 тысяч рублей.

Сам Верхотуров свою вину не признал и связывал своё уголовное дело с предвыборной кампанией главы города, в которой он принимал участие. Стоит отметить, что выборы, состоявшиеся 8 сентября 2013 года, Верхотуров проиграл, новым главой был избран кандидат от «Единой России» Александр Устинов.