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10 Янв 2017 16:21 | Метки: Новости

Осуждённый за 22 убийства бывший милиционер из Ангарска признался ещё в 60 расправах

Бывший милиционер из Ангарска 50-летний Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за 22 убийства, признался ещё в 60 преступлениях. Он совершил их с 1992 по 2007 годы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу иркутского управления Следственного комитета. По всем преступлениям Попков написал явки с повинной, и, чтобы доказать эти факты, сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы. Сейчас Попкову предъявлены обвинения уже по 47 эпизодам из 60. Все жертвы, по признанию преступника, были женщинами, находил он их также в Ангарске. В качестве орудия убийства использовались топор, лопата, ножи, молотки, верёвки, ремни, бита и отвёртки.

Ангарского маньяка задержали в 2012 году. В январе 2015 года он был приговорён к пожизненному заключению за 22 убийства и два покушения на убийство, совершённые с 1994 по 2000 годы. Тогда в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области – в лесу, на кладбищах, у обочин дорог. Возле нескольких тел были обнаружены следы колёс «Нивы», и все хозяева машин этой марки были проверены на причастность к совершению преступлений. Так удалось выйти на Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска. В ходе следственных действий маньяк рассказал, что, используя служебное положение, часто предлагал подвезти девушек до дома, а после того как они соглашались, убивал их.

В конце 2016 года иркутский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Попкова. Это связано в первую очередь с тем, что мужчина, находясь в камере СИЗО-6, до сих пор строчит одну за другой явки с повинной, рассказывая о неизвестных ранее трупах. Из первого уголовного дела известно, что эксперты выявили у Попкова гомицидоманию с садистскими элементами, то есть влечение к убийству людей. После жестокого насилия у преступника наступала разрядка, улучшались настроение, сон и аппетит. У Попкова есть жена и дочь.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «КП-Иркутск»

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  • Осуждённый за 22 убийства бывший милиционер из Ангарска признался ещё в 60 расправах

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