Осуждённые женщины в исправцентре при ИК-6 Нижнего Тагила получают до 70 тысяч рублей в месяц

Осуждённые к принудительным работам женщины УФИЦ при ИК-6 в Нижнем Тагиле за три квартала текущего года выплатили в бюджет государства почти 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области. Уточняется, что в исправительном центре при ИК-6 состоят на учёте 124 женщины, осуждённые к принудительным работам. Все они трудоустроены на предприятиях города.

Женщины трудятся в коммунальных учреждениях города, на предприятии по изготовлению мебели для школьников. Заработная плата работниц составляет до 70 тысяч рублей. Нареканий в отношении осуждённых, отбывающих наказание в виде принудительных работ, в адрес администрации центра не поступает, уточняют в ГУФСИН

«Осуждённые к принудительным работам ежемесячно возмещают из собственных средств расходы исправительных центров на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества в пределах фактических затрат, произведённых в данном месяце. Кроме того, из заработной платы ежемесячно удерживается от 5% до 20% от заработной платы в доход государства и исполняются требования исполнительных документов в соответствии с законодательством РФ», — отмечают в ведомстве.