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18 Янв 2017 13:54 | Метки: Новости

Осуждённые за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Россию

Российские болельщики Сергей Горбачёв и Алексей Ерунов, осуждённые за беспорядки во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году, вернулись в Москву. Об этом сообщает «Чемпионат». 

Срок заключения Сергея Горбачёва закончился ещё в декабре 2016 года, но он заявил, что останется в тюрьме, чтобы подождать своего друга, директора по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексея Ерунова, которого освободили в январе 2017 года.

В июне 2016 года их, а также ещё одного россиянина Николая Морозова осудили за участие в беспорядках, устроенных футбольными фанатами в Марселе на матче чемпионата Европы между командами России и Англии.

Они получили сроки от одного до двух лет лишения свободы, однако в октябре суд сократил Ерунову и Горбачёву срок на полгода и три месяца соответственно.

Напомним, около 30 российских болельщиков в июне 2016 года после окончания игры между Россией и Англией в Марселе прорвали оцепление стюардов и проникли в сектор с английскими фанатами. В городе также произошли столкновения между фанатами, местными жителями и полицейскими. За участие в беспорядках 20 российских болельщиков были высланы из Франции. 

Агентство новостей «Между строк»

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