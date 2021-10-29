Общество

​​​​​​​Осуждённые тагильской колонии ответили Ивану Урганту на шутку про мат в тюрьмах новым клипом о нецензурной брани

29.10.2021 18:12
​​​​​​​Осуждённые тагильской колонии ответили Ивану Урганту на шутку про мат в тюрьмах новым клипом о нецензурной брани

Новый хит «Мат – не наш формат» создали осуждённые тагильской исправительной колонии № 12. В клипе активисты отвечают на шутку ведущего Ивана Урганта про мат в тюрьмах.

В пресс-службе ГУФСИН рассказали, что ролик был подготовлен в рамках акции, которая проводится с 16 октября по 16 ноября и приурочена к Международному дню терпимости. В съёмке заключённым помогал воспитательный отдел ИК-12. 

Музыку и слова написали сами заключённые: Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка и аккомпанемент на баяне). Своим роликом музыканты призывают всех к культуре вежливого общения.

 

Фото и видео: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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