​​​​​​​Осуждённые тагильской колонии ответили Ивану Урганту на шутку про мат в тюрьмах новым клипом о нецензурной брани

Новый хит «Мат – не наш формат» создали осуждённые тагильской исправительной колонии № 12. В клипе активисты отвечают на шутку ведущего Ивана Урганта про мат в тюрьмах.

В пресс-службе ГУФСИН рассказали, что ролик был подготовлен в рамках акции, которая проводится с 16 октября по 16 ноября и приурочена к Международному дню терпимости. В съёмке заключённым помогал воспитательный отдел ИК-12.

Музыку и слова написали сами заключённые: Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка и аккомпанемент на баяне). Своим роликом музыканты призывают всех к культуре вежливого общения.