Осуждённые ИК-16 записали рэп о пользе вакцинации (ВИДЕО)

Осуждённые женщины исправительной колонии № 16 в Краснотурьинске записали рэп с призывом сделать прививку от COVID-19, клип опубликован на официальном сайте главного управления ФСИН России по региону.

На видео заключённая исправительной колонии зачитала рэп, где поднимается проблема коронавирусной инфекции и вакцинации в стране.

«Второй год растёт COVID и растёт его корона, держит в страхе маленький микроб города, районы», — читает осуждённая.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, ролик был снят в собственной телестудии ИК-16 «Отражение». По словам Левченко, в колонии регулярно читают лекции и ведут просветительские беседы по профилактике COVID-19.