Осуждённому за пытки бывшему начальнику Центра «Э» Ингушетии смягчили наказание

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила смягчил наказание бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву, осуждённому за пытки и другие преступления, сообщается на сайте суда.

Решение приняла судья Тагилстроевского райсуда Евгения Оленева. В пресс-службе суда рассказали, что Хамхоев просил применить в отношении него норму закона, согласно которой один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии.

Источник Ura.ru в адвокатских кругах, знакомый с данным делом, рассказал, что Хамхоеву срок наказания сокращён на полтора года, в колонии ему осталось провести порядка пяти с половиной лет. Также собеседник пояснил, что решение о смягчении наказания — это первый шаг к УДО, которое возможно по отбытии не менее половины срока (3,5 года).

«Через два года Хамхоев будет иметь полное право подать ходатайство об УДО. Оно, скорее всего, будет удовлетворено в случае отсутствия у него взысканий от руководства колонии», — подчеркнул он.

В июле 2018 года экс-начальник ингушского ЦПЭ Тимур Хамхоев был осуждён по нескольким уголовным делам, среди которых применение насилия к задержанным, вымогательство денег, похищение имущества, а также использование поддельных документов при переводе из одного вуза в другой. Его приговорили к семи годам колонии. Силовик впоследствии пытался обжаловать приговор, однако суд оставил его без изменений. Зимой 2019 года Хамхоева этапировали в Нижний Тагил.