Осуждённая за госизмену тагильчанка Виктория Мухаметова не смогла обжаловать приговор

Приговор в отношении бывшей сотрудницы «Уралвагонзавода» Виктории Мухаметовой, осуждённой за госизмену, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, жители Нижнего Тагила Виктория и её супруг Данил (также бывший сотрудник УВЗ) обвинялись в передаче спецслужбам Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера. Супружеская пара, являясь сотрудниками «Уралвагонзавода», за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера. Мухаметовы были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации ФСБ в Нижнем Тагиле. Обоим были предъявлены обвинения по ст. 275 УК РФ – «Государственная измена».

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — отмечали тогда в ведомстве.

11 октября 2024 года суд назначил Виктории наказание в виде лишения свободы сроком 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Данилу — 16 лет.

Приговор был обжалован стороной защиты. Сегодня Второй апелляционный суд по итогам рассмотрения признал приговор законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения.