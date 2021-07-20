«Остро не хватает мужской одежды». Дом милосердия на Вагонке пытается обеспечить одеждой 200 нуждающихся тагильских семей

Почти два месяца на Вагонке при храме Воскресения Христова работает Дом милосердия (ул. Лесная, 20). Здесь принимают одежду для нуждающихся, большинство из которых — многодетные родители и пенсионеры. По словам руководителя социальной службы «Покров» Любови Бастриковой, их постоянная помощь необходима порядка 200 семьям во всех районах Нижнего Тагила.

«Любой желающий может прийти к нам и заполнить специальную анкету как нуждающийся. В ней только имя, телефон, размер одежды, пол и возраст. Человек указывает вещи, которые ему нужны. Как только мы собираем необходимую одежду, то звоним этому человеку, а он потом приходит и забирает пакет с вещами», — делится Любовь Бастрикова.

В Доме милосердия принимают чистую, не рваную и относительно современную одежду. Желательно, чтобы вещи соответствовали сезону, потому что место для хранения здесь ограничено. Можно приносить одежду для детей и взрослых любых размеров.

«Мужская одежда особенно актуальна, потому что женщины — модницы, для них одежды у нас достаточно. А вот мужчины скромно одеваются, и всегда мужской одежды не хватает. Обуви тоже не хватает, особенно мужской, потому что она быстро изнашивается», — рассказывает женщина.

В Доме милосердия одежду принимают по средам с 14:00 до 17:00 и по воскресеньям с 10:00 до 13:00. Об изменениях в графике можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте» «Воскресенский приход».

Также тагильчане могут отдать одежду нуждающимся через другие храмы. Так, вещи ежедневно до 17:00 принимают в Скорбященском женском монастыре. Со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00 одежду принимают в храме Сергия Радонежского.