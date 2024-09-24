Осторожно, котики! В Нижнем Тагиле заметили необычный дорожный знак

Прогуливаясь в районе дома-маяка на улице Береговой в районе Малая Кушва, читательница АН «Между строк» Маргарита заметила интересный дорожный знак, призывающий водителей быть внимательными из-за кошек на проезжей части.

По всей видимости, количество котиков, гуляющих по этой улице, настолько велико, что потребовался специальный знак. Он не только помогает предотвратить несчастные случаи, но и поднимает настроение своим необычным содержанием.

«Я даже и не знала, что у нас есть такой милый знак, хотя бывала тут раньше. Я сама очень люблю животных и постоянно тащу всю животину бесхозную домой. Вот недавно кошечку на улице подобрала. Надо мне, наверное, на эту улицу переезжать», — рассказала девушка.

Теперь, проезжая мимо, водители могут увидеть знак «Осторожно, котики!», улыбнуться и вспомнить о том, как важно заботиться не только о себе, но и о животных, которые живут рядом с нами. Возможно, подобная инициатива станет примером для других районов города, где пушистые и пернатые могут попасть в опасные ситуации.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле в районе Лисьей горы были установлены необычные дорожные знаки «Водитель, внимание! Переход водоплавающих птиц».