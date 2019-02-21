Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве на 2,5 млрд рублей

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Kалви предъявили обвинение в мошенничестве, со ссылкой на источник в следственных органах пишет ТАСС.

Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы), максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы. По словам источника агентства, 21 февраля следствие предъявит обвинение остальным пяти фигурантам дела — Вагану Абгаряну, гендиректору компании «Первое коллекторское бюро» Максиму Владимирову, директору финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Ивану Зюзину, советнику председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексею Кордичеву. Официально о предъявлении обвинений не сообщалось.

Калви и других фигурантов дела арестовали 16 февраля, их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Подозреваемых отправили под арест в СИЗО на два месяца.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Калви, по версии следствия, убедил партнёров по бизнесу урегулировать долг на условиях, невыгодных для банка «Восточный».