Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 28 июля опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию. Согласно документу, ежемесячный доход оппозиционера составляет 453 тысячи рублей.

В 2019 году общий доход Навального составил 5 440 000 рублей. Также политик выплатил 326 400 рублей в качестве налоговых отчислений.

По словам оппозиционера, все свои деньги он заработал в качестве индивидуального предпринимателя, при этом главным источником своего дохода он назвал бизнесмена Бориса Зимина.

«Доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ и т. д. Это безналичные выплаты, которые делают граждане РФ со своих счетов в российских банках», — написал Навальный в своём блоге.

Как пишет Meduza, политик опубликовал свою налоговую декларацию после того, как сотрудница RT Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовёт свою.