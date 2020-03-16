Ослепило солнце. В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину

Утром 16 марта на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 26 по улице Ильича 32-летний мужчина на ВАЗ-2110 сбил 40-летнюю женщину. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В результате наезда пешеход получила травму руки и ноги и была доставлена в ЦГБ № 1.

«Водитель ВАЗа имеет стаж вождения с 2011 года, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Освидетельствован на состояние опьянения, на момент ДТП был трезв. Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что его ослепило солнце, в результате чего он не успел среагировать», — рассказали в Госавтоинспекции.