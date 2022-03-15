«Ошиблись, поторопились». В Нижнем Тагиле «Расчётный центр Урала» выставил перевёрнутый флаг России 

Накануне в социальных сетях появилась фотография перевёрнутого российского флага в окне «Расчётного центра Урала» в Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса, 69. Под постом в комментариях многие тагильчане стали смеяться над ошибкой сотрудников пункта приёма коммунальных платежей, а некоторые даже нашли сходство с флагом Сербии.

«Пришло распоряжение сверху “проявить патриотичность”. Второпях проявили и пошли работать дальше», — написал Сергей Скоробогатов.

«А нашим людям лишь бы позлорадствовать! Можно подумать, из вас никто не ошибался или не совершал глупых поступков. Зашли бы да подсказали сотрудникам! Но нет, мы будем ехидно улыбаться и тыкать пальцем!» — комментирует Ярослав Кузнецов.

«Советский флаг ну никак не перепутаешь сторонами», — пишет Владимир Желиба.

Сейчас флаг уже сняли. В «Расчётном центре Урала» журналисту АН «Между строк» рассказали, что таким образом коллектив хотел поддержать российских военных, но сотрудники заметили ошибку не сразу.

«Конечно, это ошибка, поторопились. Понятно, что сотрудники знают, как должен выглядеть флаг России. Мы быстро убрали его, когда заметили, что произошла такая накладка. Планируем повесить флаг снова, возможно, через несколько дней, сейчас много работы», — говорят в «Расчётном центре Урала».

В пункте приёма платежей рассказали, что российский флаг традиционно вывешивают ко Дню Победы каждый год, но в этот раз решили сделать это раньше.