Оркестр «Тагил-бэнд» прошёл маршем по набережной Тагильского пруда

Сегодня вечером на набережной Тагильского пруда состоялся музыкальный флешмоб в честь открытия нового творческого сезона в Нижнетагильской филармонии. Духовой оркестр «Тагил-бэнд» исполнил четыре марша: «Привет музыкантам», «Фронтовик», «Триумф победителей» и «Гусарский марш».

27-й творческий сезон Нижнетагильской филармонии откроется 9 сентября. В этот день на сцене большого зала вместе с оркестром «Демидов-камерата» выступят знаменитые музыканты мирового уровня. Среди них — заслуженный артист России виолончелист Борис Андрианов и народный артист России дирижёр Феликс Коробов.

Главная тема нынешнего филармонического сезона — предстоящий юбилей Нижнего Тагила. Все оркестры готовят специальные программы, посвящённые нашему городу и его музыкальной истории.