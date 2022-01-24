Оригинальную историю Аладдина расскажут в Нижнетагильском театре кукол 

Спектакль о приключениях воришки Аладдина и его волшебной лампы поставят в Нижнетагильском театре кукол. Премьера постановки намечена на открытие 78-го театрального сезона в сентябре 2022 года.

Как рассказали в театре, спектакль создадут по мотивам оригинальной истории из сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь» (18+). Зрителей ждут сюрпризы и новые сюжетные повороты.

«Все знают историю Аладдина от Диснея, знакомы с классическим пересказом сказки от Нины Гернет. Мы же решили обратиться к оригиналу под названием “Ала Ад-дин и волшебный светильник” из сборника “1001 ночь”. В исходнике сюжет знакомый, но всё-таки другой, не такой упрощённый, с новыми подробностями, деталями, характерами», — рассказал режиссёр из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов.

По словам постановщика, много внимания будет уделено взрослению Аладдина, его пути от мелкого воришки и бездельника к героической фигуре. Всегда интересно наблюдать за тем, как в ходе истории меняется характер персонажа, считает Алексей Смирнов.

На сценографией будет работать художник Елена Белых из Воронежа. По её словам, ей интересно было по-своему обыграть восточную тематику сказки.

Все главные герои сказки предстанут в виде крупных планшетных кукол. Несмотря на почти метровый рост, они будут выглядеть изящно: их вытянутые фигуры, тонкие ладони, красивая одежда и сложные головные уборы вдохновлены стилистикой восточных миниатюр XIII–XV веков. Мифические джинны и некоторые восточные локации появятся на сцене в виде проекций, которые создаст видеограф Дмитрий Пристай.

Музыкальный мир спектакля придумает композитор Андрей Занога. Он знаком тагильскому зрителю по «Сказке о капризной Принцессе и Короле лягушек» (6+).