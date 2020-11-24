«Организуем до 500 новых рабочих мест». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соглашение о создании индустриального парка «Восточный»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачек подписали рамочное соглашение по созданию на территории города индустриального парка «Восточный». Церемония проходила накануне, 23 ноября, в пресс-центре ТАСС-Урал. Планируется, что создание технопарка позволит организовать для жителей Тагила и пригорода до 500 новых рабочих мест.

«Сегодня мы обсудили ряд направлений, по которым можем взаимодействовать с корпорацией, и одно из них — развитие площадки индустриального парка “Восточный”. Компетенции, которые есть у корпорации, помогут нам реализовать данный проект и подготовить площадку для новых высокотехнологичных производств», — отметил Владислав Пинаев.

Муниципальный технопарк должен стать базой для размещения новых промышленных предприятий. В концепции освоения предусмотрены участки для конкретных инвесторов и резервные площадки для последующих предложений о сотрудничестве в рамках выделенной территории. Санитарно-защитные зоны производств, которые будут там расположены, должны находиться в границах индустриального парка. В 2018 году отмечалось, что на развитие инфраструктуры промышленного кластера может быть выделено более миллиарда рублей.

«Ключевым моментом в поддержке таких площадок является их успешность. На практике это означает, что территория должна обрести качественных и серьёзных инвесторов, которые станут ключевыми для развития данной площадки», — подчеркнул гендиректор корпорации развития Среднего Урала Максим Прачек, добавив, что федеральную поддержку сегодня получают только лучшие инвестиционные площадки.

Технопарк планируется создать в районе Сухоложского посёлка. Участок ограничен улицами Байдукова, Сульфатной, Садоводов и Джамбула. По планам проектировщиков на территории индустриального парка площадью 40 га должно появиться около 9 км новых дорог, очистные сооружения промышленных стоков, трансформаторные подстанции, а также сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения, сети связи и видеонаблюдения. Сейчас ведётся работа по определению структуры «Восточного», а также привлечению денежных средств. По словам Владислава Пинаева, в регионе уже есть компании, в том числе очень крупные, которые проявили интерес к проекту.