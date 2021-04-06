Организаторы конкурса «Серая Шейка» объявили о старте приёма заявок от писателей

XVI городской открытый конкурс литературного творчества «Серая Шейка», посвящённый Д. Н. Мамину-Сибиряку, стартовал в Нижнем Тагиле. К участию приглашают юных писателей до 17 лет и взрослых авторов.

Для взрослых писателей предусмотрена одна номинация — «Художественные произведения о детях и для детей». Работы в ней принимаются до 1 сентября.

Дети и подростки до 17 лет могут подать заявку до 1 ноября. У юных участников на выбор три категории: «Литературное творчество», «Медиатворчество» для тех, кто занимается блогингом, и «Немного найдётся таких уголков на Руси…» для начинающих краеведов и журналистов.

Заполнить анкету-заявку участника можно на сайте Центральной городской библиотеки. Зарегистрированные пользователи смогут познакомиться со всеми произведениями конкурсантов и проголосовать за понравившиеся.

Итоги зрительского и профессионального голосования организаторы конкурса подведут в декабре.