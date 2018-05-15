Организаторы «Иннопрома-2018» сообщили о введении платного входа на выставку

Вход на выставку «Иннопром-2018» в первые два дня будет платным, сообщает пресс-центр форума.

«9 и 10 июля станут для посетителей платными. При этом бесплатно побывать на "Иннопроме-2018" смогут все желающие 11 и 12 июля, предварительно зарегистрировавшись на сайте», — говорится в заявлении организаторов.

Введение платы за вход объяснили приоритетом «профессионального покупателя».

«Чтобы снизить концентрацию праздных посетителей выставки, в первые два дня мы вводим плату 300 рублей и призываем загрузить свои данные на сайте, чтобы не задерживаться на регистрации. Зато в третий и четвёртый день выставки вход бесплатный для тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так что мы по-прежнему демократичны и в то же время пытаемся сделать пребывание профессиональных посетителей максимально комфортным», — рассказал директор деловой программы «Иннопром-2018» Антон Атрашкин.