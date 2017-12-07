Oracle поменяла условия работы с банками из санкционного списка

Американский производитель программного обеспечения Oracle сообщил попавшим под санкции российским банкам об изменении условий сотрудничества, со ссылкой на письмо компании пишет РБК. С 28 ноября банки из санкционного списка США и связанные с ними компании должны будут оплачивать товары и услуги американских поставщиков в течение 14 дней вместо разрешённого до этого 30-дневного срока.

Новые правила касаются транзакций через партнёров и затрагивают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Банк Москвы» (входит в группу ВТБ), ВЭБ и «дочку» Сбербанка «Корус Консалтинг». Oracle ссылается на решение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое летом изменило секторальные санкции и сократило сроки финансирования подпавших под санкции США российских банков до 14 дней.

Источник издания, близкий к одной из работающих в России американских IT-компаний, сообщает, что подобные письма разослали и другие технологические компании из США.

Напомним, 26 октября Госдеп опубликовал перечень из 33 российских компаний и шести государственных структур, которые могут подпасть под новые американские санкции. Кремль назвал новые санкции США отголосками враждебных проявлений.