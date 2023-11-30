«Опять снежный коллапс. И так из года в год». В Нижнем Тагиле из-за нечищенных дорог пассажирские автобусы вязнут в сугробах (ВИДЕО)

В последние несколько дней в Нижнем Тагиле шли обильные снегопады. Из-за того, что снегоуборочной техники выходило крайне мало, на дорогах города сложилась тяжёлая ситуация. Тагильчане стали активно распространять в соцсетях видеозаписи увязших в снежной каше автомобилей и пассажирских автобусов. Например, на автобусной остановке у Привокзальной площади, где пассажирам самим пришлось выталкивать пазики из сугробов.

«Пока мы с вами, тагильчане, ругаемся и ждём свой транспорт, он-то, оказывается, просто-напросто не может выбраться из снежной колеи. И ведь не скажешь, что круглосуточно идёт снег, однако на дорогах города, как и за городом, мы наблюдаем снежный коллапс. И так из года в год!» — пишет автор видеоролика в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Аналогичная ситуация возникла и на Вагонке. Очевидцы опубликовали видеозапись, на которой автобус, выполнявший рейс по маршруту № 56, увяз в снегу на конечной остановке.

При этом чиновники во главе с мэром города Владиславом Пинаевым уверяют, что снегоуборочные работы в период интенсивных осадков идут круглосуточно.