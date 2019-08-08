Опубликован график движения трамваев в день рождения Нижнего Тагила после праздничного салюта

МУП «Тагильский трамвай» опубликовало график движения вагонов в День города, который в этом году тагильчане отметят 10 августа. После запуска фейерверков в акватории Тагильского пруда с 23:15 до 23:25 любой желающий сможет уехать домой с остановок «Проспект Ленина», «Драмтеатр», «Театр кукол» и «Музей». На муниципальном предприятии продлили время работы маршрутов № 3, 12 и 15. Для жителей Тагилстроя запустят трамвай по маршруту № 2 Островского — Тагилстрой. Все трамваи будут развозить тагильчан после салюта до 00:30 11 августа.

Трамвай № 2 будет стоять на остановке «Драмтеатр» в сторону ГГМ. Он поедет на Тагилстрой через пр. Ленина, ул. Островского, Выю и Красный Камень.

Трамваи № 3 будут ждать тагильчан на остановках «Музей» и «Театр кукол». Они проследуют через пр. Ленина и пр. Мира на Красный Камень и Выю. Затем вагоны сделают ещё по одному кругу по тому же самому маршруту, после чего отправятся в депо на Новую Кушву. От остановки «Музей» отправление намечено на 0:10 и 0:20.

Трамваи № 12 будут также стоять на остановках «Музей» и «Театр кукол». Вагоны повезут жителей и гостей города через пр. Ленина до Пихтовых гор. Если на остановке «Драмтеатр» соберётся большое количество людей, то для них организуют ещё один двухвагонный трамвай до Пихтовых гор. Он отправится примерно в 0:15–0:20 от остановки «Музей», в 0:20–0:25 от «Драмтеатра».

Три трамвая № 15 встанут на проспекте Ленина в сторону ГГМ (на остановках «Пр. Ленина», «Драмтеатр» и «Театр кукол»). Отправления от указанных точек планируются в интервале от 23:35 до 23:50.

Местоположение трамваев в реальном времени можно отследить с мобильного телефона при помощи специального сервиса «Трамвай на карте».

Напомним, 10 августа жители Нижнего Тагила отпразднуют 297-летие города. В этом году организаторы порадуют тагильчан как полюбившимися традиционными площадками, так и совершенно новыми событиями и форматами. «Афиша МС» подготовила специальный гид по главному городскому празднику августа, чтобы жители и гости города не заплутали и не пропустили самое интересное.