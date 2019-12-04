Опубликован график движения бесплатных автобусов на Кубок мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле

На официальном сайте Нижнего Тагила опубликовали график движения автобусов, которые будут бесплатно возить всех желающих на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина и обратно. Мероприятие пройдёт уже в эти выходные, 7 и 8 декабря, на горе Долгой. Доехать на автобусе до ГЛК «Аист» можно будет из любого района города, они начнут ходить с 17:30. Последний рейс с горы запланирован на 21:45.

Свердловская область будет принимать мужской Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина уже в пятый раз. На международных соревнованиях выступят 70 спортсменов из 15 стран. В качестве действующего лидера текущего розыгрыша Кубка мира на Урал прилетит норвежец Даниэль Андре Танде. Также в Нижнем Тагиле выступят все действующие чемпионы мира: немцы Маркус Айзенбихлер, Рихард Фрайтаг, Карл Гайгер и Штефан Ляйе и поляк Давид Кубацки.

Представлять Россию на соревнованиях будут девять летающих лыжников: Ильмир Хазетдинов, Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Максимочкин, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов, Дмитрий Васильев и Михаил Пуртов из Нижнего Тагила. Для 17-летнего воспитанника тагильской спортшколы «Аист» Михаила Пуртова выступление на Кубке станет дебютом.

Планируется, что на трибунах на горе Долгой соберётся около 2,5 тысячи зрителей. Они смогут перекусить и погреться в стационарном кафе, которое построили рядом со зрительскими местами. И даже оттуда гости мероприятия смогут наблюдать за соревнованиями благодаря двум установленным в помещении телевизорам. Церемония открытия Кубка, напомним, намечена на 7 декабря на 19:15.