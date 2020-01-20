Оппозиция проведёт шествие против конституционной реформы 29 февраля

Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным, сообщил в Facebook политик Илья Яшин.

По его словам, решение принял оргкомитет марша памяти Бориса Немцова, в который входят представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», «Парнаса», Либертарианской партии, «Партии перемен» и «Мемориала».

«Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь», — написал Яшин.

Он добавил, что в минувшие выходные прошли первые акции — пикеты у администрации президента и шествие по бульварам, но, по мнению Яшина, обществу нужна «крупная и по-настоящему массовая акция».

Ранее, 17 января, мэрия Москвы согласовала митинг против изменения Конституции 1 февраля на проспекте Сахарова. Кто организовывает акцию, столичные власти не сообщили.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию — часть полномочий президента предлагается отдать парламенту, а также закрепить статус и роль Госсовета и обеспечить приоритет российской Конституции над международным правом.