Опорный край державы. Сегодня Свердловская область отмечает 90-летний юбилей

Сегодня Свердловская область отмечает свой 90-летний юбилей. Регион был образован 17 января 1934 года в результате разделения Уральской области РСФСР.

Свердловская область занимает 17-е место по площади и 2-е по объёму промышленного производства в стране. Основные отрасли промышленности — чёрная и цветная металлургия (производство меди, алюминия, никеля), машиностроение. Также в регионе развита химическая, лесная, деревообрабатывающая и лёгкая промышленность.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил земляков с юбилеем региона.

«Все эти 90 лет миссия Свердловской области — давать надёжную опору стране, содействовать прорывному экономическому и инфраструктурному развитию, укреплению обороноспособности и безопасности государства, обеспечивать достижения в науке и технологиях, соединять культуры и традиции. За минувшие десятилетия вместе с Россией Свердловская область уверенно прошла путь к построению современного, открытого, демократичного общества, где главной ценностью является человек, защита его прав и свобод. И всё это — результат таланта, трудолюбия, энергичности и добросовестности уральцев. Всё, что появилось благодаря свердловчанам за это время, создано основательно, с душой и любовью», — отметил губернатор.

Он подчеркнул также, что вскоре области предстоит провести ряд крупных мероприятий, в числе которых Всемирные игры дружбы, Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, Международный форум, выставка 100+ TechnoBuild и другие.