Операторы сообщили о сбоях из-за оборудования Роскомнадзора для «суверенного интернета»

В сетях крупных российских операторов связи начали происходить сбои из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном интернете», со ссылкой на источники в компаниях пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в марте из-за системы для фильтрации интернет-трафика (DPI), установленной Роскомнадзором, сбой произошёл у оператора «Обит». Чтобы перезапустить работу сети, работникам оператора пришлось отключить оборудование Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что работу оборудования фильтрации трафика удалось восстановить за три часа. Также в Роскомнадзоре добавили, что изменение параметров работы систем может повлечь штраф до миллиона рублей как нарушение закона о «суверенном интернете». В Минцифры заявили, что за сбои отвечают владельцы инфраструктуры, при этом системами фильтрации трафика владеет Роскомнадзор.

Проблемы из-за оборудования Роскомнадзора возникли также у всех операторов «большой четвёрки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2) и «Ростелекома», со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ». Речь идёт о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 19 марта, на недоступность которых жаловались пользователи на портале Downdetector. «Ростелеком» уточнял, что авария была зафиксирована на сети одного из зарубежных провайдеров, однако источники издания утверждают, что проблема была на российской стороне.

Технология DPI, которая могла вызвать сбои, в том числе используется для замедления Twitter. В первый день замедления трафика в соцсети произошёл сбой в работе «Ростелекома», стали недоступны сайты Кремля, правительства, Следственного комитета и нескольких министерств. Кроме того, с перебоями работали сервисы Google и принадлежащий компании YouTube. Участники рынка связывали это именно с работой систем фильтрации трафика. В Роскомнадзоре говорили, что проблемы с доступом у российских пользователей связаны со сбоем работы центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с действиями РКН. В Google эту версию отрицали.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что сбои операторов в марте стали первыми масштабными происшествия в рамках исполнения закона о «суверенном интернете».