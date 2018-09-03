Операторы нашли способ частично компенсировать затраты на исполнение «закона Яровой»

Федеральные операторы связи могут начать предоставлять более мелким компаниям услуги хранения данных для исполнения «закона Яровой», пишет «Коммерсантъ». Таким образом они смогут частично окупить затраты на него.

Отмечается, что «Мегафон» уже начал рассылку опросника, который должен показать, насколько рынок заинтересован в подобных услугах. В пресс-службе оператора подтвердили, что «Мегафон» запустит услугу, если участники рынка будут в ней заинтересованы. В МТС также подтвердили возможность предоставления услуг по хранению данных для «закона Яровой». Ранее о таких планах высказывался глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Хранить данные на мощностях «Ростелекома» сможет оператор Tele2, на 45% принадлежащий компании.

По закону компании имеют право хранить данные абонентов на мощностях других операторов, однако подобный аутсорсинг должен быть согласован с ФСБ.

Собеседник издания на рынке связи утверждает, что на рынке пока нет оборудования для таких услуг, так как Минкомсвязь ещё не выпустила приказ о его сертификации. Другой источник издания отметил, что ежемесячный платёж для небольших операторов за хранение на аутсорсинге может оказаться ниже, чем если бы они внедряли такие решения сами.

В конце августа «Ростелеком» и «Мегафон» разработали законопроект, который предлагает обязать иностранные компании, такие как Google и Facebook, оплачивать часть затрат на хранение их контента в России.

Напомним, «закон Яровой» вступил в силу 1 июля 2018 года. Он обязывает операторов связи и интернет-компании хранить разговоры и переписку пользователей в течение полугода, а интернет-трафик пользователей — в течение 30 дней. Расходы провайдеров на исполнение закона оценивают в триллионы рублей.