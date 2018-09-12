Операторов связи обяжут раскрывать полиции сведения о россиянах без решения суда

В Госдуму сегодня будет внесён законопроект, позволяющий полиции получать от сотовых операторов сведения о местонахождении пропавшего человека без решения суда, пишет «Коммерсантъ». Авторами документа стала группа парламентариев во главе со спикером Совета федерации (СФ) Валентиной Матвиенко.

Законопроектом предлагается установить, что при получении сведений о без вести пропавшем человеке запрос сведений о местоположении принадлежащего ему сотового устройства «будет осуществляться без судебного решения на основании мотивированного постановления одного из руководителей» органов МВД.

Как пояснил один из соавторов закона, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, «огромное значение в поиске пропавших людей имеет своевременность принятия оперативно-розыскных мер», но сейчас законами «О связи» и «Об оперативно-розыскной деятельности» «не урегулирован порядок получения таких сведений правоохранительными органами».

«Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение законопроекта Госдумой, так как его принятие позволит предотвратить гибель людей из-за не принятых вовремя мер по их поиску и спасению», — говорит Андрей Клишас.

В МТС заявили, что «вопрос поиска людей в труднодоступных местах является актуальным».

«Если в случае розыска граждан, попавших в трудную ситуацию, операторы связи на законодательном уровне будут обязаны передавать информацию об их местонахождении по мотивированным запросам правоохранительных органов, мы будем это делать», — подчеркнули представители оператора.

В «Билайне» и «МегаФоне» также отметили, что «поддерживают инициативу». При этом представители одного из операторов опасаются, что «какой-то сотрудник полиции в собственных интересах сможет запрашивать у операторов информацию», и предлагают учитывать этот момент.

«Мы потеряли не один десяток человек, потому что долгое время не понимали, где они находятся», — сказал координатор поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Олег Леонов.

По его словам, очень часто «счёт идёт на часы», и, если сразу после заявления в полицию или звонка на номер 112 правоохранительные органы смогут получать доступ к местоположению человека, это поможет спасти жизнь. Сейчас это возможно лишь по решению суда, напоминает он, но «суд работает только в будние дни», и если «в пятницу вечером человек пошёл за грибами, то при низкой температуре есть риск к понедельнику уже не найти его живым».