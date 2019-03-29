Операторам связи предложили протестировать систему фильтрации трафика для закона о «суверенном интернете»

Роскомнадзор предложил МТС, «Мегафону» и «Вымпелкому» протестировать в отдельных регионах системы фильтрации трафика для закона о «суверенном интернете», со ссылкой на три источника в операторах связи и одного участника отраслевой ассоциации пишет РБК.

Компаниям предложили опробовать оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI), разработанное российской компанией RDP.RU. По оценке Роскомнадзора, продукция RDP.RU оказалась лучшей по итогам испытаний, которые проводили в августе 2018 года в Реутове, рассказал один из операторов. Ведомство попросило компании сообщить информацию об устройстве их сетей. Изучив эти данные, чиновники решат, в каких регионах и где именно будут устанавливать тестируемое оборудование.

В ходе испытаний Роскомнадзор хочет проверить способность DPI-системы фильтровать запрещённый контент, в первую очередь Telegram, а также проверить возможность приоритизации трафика и последующего снижения скорости доступа к отдельным сервисам, рассказали три источника РБК.

Идею замедления скорости доступа к отдельным сайтам в нарушение принципа сетевой нейтральности обсуждают в России около года, напоминает издание. В законопроекте о суверенном интернете пока нет положений о регулировании скорости доступа к контенту.

О тестировании DPI-систем семи российских производителей в лаборатории «Ростелекома» в Реутове сообщал Reuters со ссылкой на источники, тогда о победителях конкурса ничего не сообщалось. Совладелец RDP.RU Антон Сушкевич сказал, что по итогам этих испытаний DPI-система компании получила «зачёт». Он считает логичным, что её решили протестировать на сетях большего количества операторов.