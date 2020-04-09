Оператор комплекса «Безопасный город» помогла раскрыть угон по горячим следам

Сотрудники уголовного розыска полиции Нижнего Тагила благодаря профессиональным действиям оператора АПК «Безопасный город» смогли раскрыть кражу автомобиля по горячим следам. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию с заявлением об угоне своего ВАЗ-21099 обратилась 32-летняя женщина, проживающая по улице Красной. Потерпевшая отметила, что на автомобиле отсутствует государственный регистрационный номер, поскольку машина давно была снята с учёта в ГИБДД.

Сыщики передали данные о транспортном средстве дежурившей на тот момент оператору АПК «Безопасный город» Наталье Бешкаревой.

«Она обратилась к записям камер видеонаблюдения, установленным в отделе полиции, расположенном в непосредственной близости от места преступления, — пояснили в пресс-группе. — При просмотре оператор обнаружила, что около 18 часов вечера автомашину при помощи троса отбуксировал автомобиль ВАЗ-2106. Тут уже специалист начала проверку записей камер “Безопасного города”: как оказалось, автомашину провезли по улице Красной до пересечения с улицей Пархоменко, а дальше в сторону улицы Карла Либкнехта. Полученную информацию лейтенант Бешкарева передала дежурным нарядам полиции, которые при патрулировании указанных направлений обнаружили похищенный автомобиль у дома по улице Пархоменко в микрорайоне Красный Камень. Ни в машине, ни рядом с ней никого не было».

Посмотрев записи камер наблюдения, полицейским удалось установить госномер автомобиля ВАЗ-2106, водителя и пассажира, которые впоследствии признались в содеянном. Злоумышленниками оказались 18-летние молодые люди, учащиеся средних специальных заведений города. Угонщики рассказали правоохранителям, что намеревались в дальнейшем разобрать машину на запчасти, а кузов сдать на металлолом. Злоумышленники посчитали, что автомобиль без регистрационного номера искать никто не будет. Но потом отказались от идеи сдать его в пункт приёма, опасаясь, что там обязательно потребуют паспортные данные.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Молодые люди, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, находятся под подпиской о невыезде.

Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров лично поблагодарил лейтенанта Наталью Бешкареву за добросовестную службу и профессионализм, отметив, что благодаря её грамотным действиям преступление удалось раскрыть по горячим следам.