«Опаздывала на работу». В Нижнем Тагиле 71-летняя пенсионерка сбила школьника на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле 71-летняя местная жительница сбила четвероклассника, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. ДТП произошло вечером 18 февраля в районе школы № 32. Пенсионерка ехала на автомобиле Daewoo Matiz по улице Карла Маркса в сторону улицы Вязовской и у дома № 34 допустила наезд на 12-летнего мальчика, когда он переходил проезжую часть вместе с бабушкой на разрешающий сигнал светофора. У подростка диагностировали ушиб колена и голеностопного сустава.

«В своём объяснении водитель пояснила, что опаздывала на работу, в результате чего торопилась и подумала, что успеет пересечь проезжую часть на мигающий для неё зелёный сигнал светофора. Однако не успела и к тому же не предоставила преимущество движения пешеходам, для которых загорелся зелёный сигнал светофора», — отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Стаж вождения женщины составляет 11 лет. К административной ответственности она ранее не привлекалась.