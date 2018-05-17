ООН: Нижний Тагил вошёл в число городов с наиболее резким снижением численности населения

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) включил Нижний Тагил, Нижний Новгород и Брянск в число российских городов, население которых наиболее заметно сократилось с 2000 года, пишет ТАСС. В Нижнем Новгороде население сократилось с 1 млн 331 тысяч до 1 млн 264 тысяч человек, в Брянске — с 435 до 404 тысяч, в Нижнем Тагиле — с 398 до 354 тысяч.

В представленном прогнозе ДЭСВ отмечает, что, несмотря на продолжающийся процесс урбанизации, многие города в последние годы столкнулись с сокращением числа жителей.

«Большинство из них расположены в странах Азии и Европы с низкой рождаемостью, где общая численность населения не меняется или идёт на убыль. Население нескольких городов в Японии и Республике Корея, например Нагасаки и Пусана, сокращалось в период с 2000 по 2018 год. Некоторые города в странах Восточной Европы, таких как Польша, Румыния, Российская Федерация и Украина, также лишились части жителей», — подчеркнули в ДЭСВ.

По мнению представителей департамента ООН, это объясняется не только низкой рождаемостью, но и миграцией.

По данным ООН, опирающейся на оценки национальных статистических агентств, в России в настоящий момент проживает около 144 млн человек, при этом доля городского населения составляет 74,4% (107,2 млн). Согласно последним прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 83,3%, а общая численность населения страны сократится до 132,7 млн.

Население Москвы, ставшей 10-миллионником в 2000 году и преодолевшей отметку в 12 млн жителей три года назад, по мнению специалистов ООН, в ближайшем будущем будет расти не такими быстрыми темпами. После 2025 года число жителей российской столицы достигнет 12,8 млн и будет оставаться на этом уровне до 2035 года, которым ограничены прогнозы ДЭСВ. При этом Москва останется самым многолюдным городом Европы. Численность населения Санкт-Петербурга к 2035 году также вырастет незначительно: с нынешних 5,4 млн до 5,6 млн. Городом-миллионером станет Краснодар, а Сочи вплотную приблизится к 500-тысячной отметке.

Согласно прогнозу ООН, население городов Земли к 2050 году достигнет 6,7 млрд человек, а самым крупным мегаполисом уже к 2028 году станет Дели, потеснив нынешнего рекордсмена Токио.