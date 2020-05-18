Онлайн-школа приёмных родителей и закрытые на карантин ребцентры. В Управлении социальной политики по Нижнему Тагилу рассказали о работе ведомства в период пандемии коронавируса

Начальник Управления социальной политики по Нижнему Тагилу и Пригородному району Лариса Пануш рассказала АН «Между строк», как налажена работа её ведомства в период ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. По словам руководителя, в настоящее время во всех подразделениях действует особый режим работы. Так, с 27 апреля в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних введён карантин, приостановлено посещение учреждений, установлен двухнедельный график работы для сотрудников. В организациях проводится плановая дезинфекция с обеззараживанием воздуха, а за персоналом и подопечными организовано круглосуточное медицинское наблюдение.

«Также у нас временно, до особого распоряжения приостановлен приём граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без родителей, и ограничен личный приём для подбора сведений о детях и выдачи направлений на посещение несовершеннолетних», — рассказала Лариса Пануш, уточнив, что производная информация о детях для кандидатов в усыновители и опекуны предоставляется по телефону или через интернет.

В управлении заявили, что с 20 марта к ним поступило одно письменное обращение о желании познакомиться с ребёнком для дальнейшего его усыновления или получения опекунства — это станет возможным после снятия ограничительных мер. Также в дистанционном режиме по телефону или через интернет продолжается работа Школы приёмных родителей.

«Специалистами управления проводится работа по устройству вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные организации или в другие семьи в установленный законом срок. Каких-либо жалоб на деятельность наших специалистов к нам не поступало», — поясняет руководитель.

Граждане, желающие обратиться с каким-либо заявлением в управление, могут это сделать по почте или через официальный сайт.