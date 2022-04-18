Онлайн-форум для самозанятых пройдёт в Свердловской области на этой неделе 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проведёт ежегодный онлайн-форум «Стартуй уверенно» (18+). В этом году событие состоится в онлайн-формате 21 апреля с 10:00 до 15:00 и будет посвящено работе самозанятых в условиях радикальных перемен.

«В Свердловской области зарегистрировано 133,5 тысячи самозанятых. По темпам роста их численности наш регион занимает шестое место в России. С начала действия налогового режима самозанятые были приравнены по некоторым направлениям поддержки к субъектам МСП. Это был большой шаг в признании самозанятых частью предпринимательского сообщества, в признании важности этой среды, в которой может вырасти новый, более крупный бизнес. На форуме мы будем говорить о новых возможностях для этой категории», — говорит заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В течение дня участники смогут послушать выступления экспертов в области рынка труда, коммуникаций, маркетинга, мотивации. Также на форуме расскажут о новых каналах продвижения и антикризисных обучающих программах, с помощью которых любой желающий сможет получить бесплатно новую профессию и выйти на рынок труда как самозанятый.

«Рынок труда сегодня стремительно меняется: у многих стало меньше заказов, а кому-то вообще приходится искать новую работу. Мы разработали новые антикризисные обучающие программы, где любой желающий сможет получить за 1,5–2 месяца новую профессию и выйти на рынок труда как самозанятый. Это серия бесплатных вебинаров и практикумов, по итогам которых самозанятые будут получать сертификат о новой специальности. Темы сформированы исходя из опыта взаимодействия с этой аудиторией: индустрия красоты, реклама и маркетинг, креативная сфера. Презентуем эти программы в рамках форума», — рассказывает директор СОФПП Валерий Пиличев.

На форуме выступят интересные спикеры. Региональный аналитик «HeadHunter Урал» Анна Осипова, ментор, а ранее исполнительный директор Tele Club и директор Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского Екатерина Кейльман, сооснователь коммуникационного агентства «О’Смысле» Никита Гринь, основатель салонов красоты MOTCHAHY Владимир Мотчаный, руководитель и ведущий фотограф фотоагентства IKRA-PRO Константин Зарипов, основатель и руководитель компании «Сайтоник» Константин Человечков, руководитель департамента СОФПП и куратор обучающих курсов Людмила Капанина. Модератором мероприятия станет телерадиоведущий Максим Путинцев.

«Мы поговорим о том, как самозанятые стали новыми игроками на рынке труда и в каких сферах они чаще всего реализуются. Хочу также поднять важный вопрос: как нанимать самозанятых в проекты, какие нюансы стоит учитывать. Расскажу о популярных платформах работы бизнеса с самозанятыми», — говорит региональный аналитик «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

Участие в форуме бесплатное, но нужно пройти предварительную регистрацию.

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