​​​​​​​Онлайн-дебаты между Марией Захаровой и Алексеем Навальным пройдут 1 мая на YouTube-канале оппозиционера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вызвала на онлайн-дебаты политика Алексея Навального. Оппозиционер принял вызов, сообщает «Медуза».

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», — написала Захарова в своём Facebook.

Уже через несколько минут Навальный ответил «Да запросто».

Дебаты между Навальным и Захаровой состоятся 1 мая в 17:00 на YouTube-канале «Навальный Live». Модератором беседы выступит журналист, ведущий YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров.

Навальный вечером 30 апреля в своей передаче «Навальный Live» раскритиковал Захарову за интервью, которое она дала журналисту Михаилу Зыгарю. В нём официальный представитель МИД упрекала в безответственности российских туристов, попавших в трудную ситуацию из-за отмены авиаперелётов в связи с коронавирусом.