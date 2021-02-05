«Они знали, что Алексей на работе»: редакция 66.RU назвала неоправданным решение суда, приговорившего фотографа издания к 30 часам работ за освещение митинга

Редакция портала 66.RU обратилась к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой и уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с просьбой провести проверку правомерности действий сотрудников полиции и суда, задержавших внештатного фотографа издания Алексея Школу во время исполнения редакционного задания на несогласованном митинге 23 января.

Ранее Верх-Исетсткий районный суд Екатеринбурга назначил Алексею Школе 30 часов обязательных работ по части 5 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированном массовом мероприятии»).

Основная претензия обвинения была в том, что Школа во время акции был без спецжилета СМИ, а также не имел при себе удостоверения журналиста. Сам фотограф во время суда говорил, что имел при себе редакционное задание, однако это никак не повлияло на действия силовиков.

Отсутствие спецжилета корреспондент объяснил тем, что старая униформа пришла в негодность. Фотограф надеялся, что во время акции его не тронут за выполнение рабочих обязанностей.

Редакция 66.RU подчеркнула, что считает решение суда неоправданным. По мнению издания, судья никак не отреагировал на доводы защиты.

«Мы, редакция 66.RU и ниже подписавшиеся журналисты Свердловской области, считаем это решение неоправданным и воспринимаем действия сотрудников Росгвардии, полицейских и судьи как нарушение свободы слова и прав журналистов. Просим вас: 1. Организовать и провести служебную проверку правомерности действий сотрудников ОМОН, необоснованно применивших силу к журналисту, который их не провоцировал, участия в протестном марше не принимал, задержанию не сопротивлялся. 2. Организовать и провести служебную проверку правомерности действий сотрудников отдела полиции № 9 г. Екатеринбурга, отнявших у Алексея телефон и лишивших его связи с внешним миром. 3. Опубликовать результаты этих проверок. 4. Применить меры прокурорского надзора за судебным процессом над Алексеем Школой во второй инстанции — с целью недопущения судебных ошибок, нарушений российского законодательства и ущемления прав журналистов», — говорится в заявлении редакции.

На момент публикации обращение подписали десятки сотрудников СМИ Екатеринбурга и Свердловской области.