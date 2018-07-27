«Они угрожают работе перинатального центра». Мэрия Нижнего Тагила разрешила срубить ели у бывшего здания «Телекона» на проспекте Ленина

Управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила разрешило срубить ели, растущие рядом с бывшим зданием ТК «Телекон» на проспекте Ленина, 28а. Напомним, в 2015 году город продал здание бывшего горкома комсомола частному инвестору, который в ближайшее время приступит к реконструкции объекта.

«Мы изначально очень серьёзно отнеслись к вопросу дальнейшей судьбы данных деревьев, так как для многих тагильчан он очень важен. К сожалению, оставить ели или пересадить их в другое место не представляется возможным», — прокомментировал АН «Между строк» управляющий зданием Евгений Рождественский.

Как пояснила агентству главный инженер проекта реконструкции объекта Алла Орлова, деревья были посажены без учёта местоположения инженерных сетей и нормативного расстояния от здания.

«Мы провели соответствующие изыскания: ели в своё время были посажены на четырёх 6-киловаттных кабельных линиях, которые обеспечивают снабжение перинатального центра и всей Демидовской больницы, драмтеатра, мэрии и других близлежащих объектов. Когда комсомольцы высаживали саженцы много лет назад, никто и не думал, что они так вырастут. Это касается и корневой системы, которая теперь угрожает сетям, а значит, безопасной работе того же перинатального центра. Пересадить ели невозможно из-за разросшихся корней — они всё равно умрут. Поэтому все причастные службы вынуждены были принять единственно возможное решение — снести деревья», — объяснила Алла Орлова.

В управлении городским хозяйством АН «Между строк» подтвердили, что владельцы здания имеют право срубить опасные ели при условии выполнения дальнейшего благоустройства прилегающей территории с посадкой новых деревьев и кустарников.

«Что касается внешнего облика здания… Проектом реконструкции занималась профессиональная екатеринбургская архитектурная студия с многолетним опытом, которая постаралась максимально деликатно вписать здание в окружающую среду. Мы сохраним и даже увеличим лепное панно, украшающее здание. Архитекторы провели консультации с Нижнетагильским музеем искусств, разработан эскиз, который позволит нам перенести главный вход в здание, доделав на месте текущей входной группы лепнину. Наш проект даже поддержал архитектор этого здания, член Союза архитекторов России Яков Могилевский», — говорит Евгений Рождественский.

По словам управляющего, в здании будет располагаться современный офисный центр с кофейней и магазинами известных российских и мировых брендов.