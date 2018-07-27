«Они угрожают работе перинатального центра». Мэрия Нижнего Тагила разрешила срубить ели у бывшего здания «Телекона» на проспекте Ленина

27.07.2018 23:47
«Они угрожают работе перинатального центра». Мэрия Нижнего Тагила разрешила срубить ели у бывшего здания «Телекона» на проспекте Ленина

Управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила разрешило срубить ели, растущие рядом с бывшим зданием ТК «Телекон» на проспекте Ленина, 28а. Напомним, в 2015 году город продал здание бывшего горкома комсомола частному инвестору, который в ближайшее время приступит к реконструкции объекта.

«Мы изначально очень серьёзно отнеслись к вопросу дальнейшей судьбы данных деревьев, так как для многих тагильчан он очень важен. К сожалению, оставить ели или пересадить их в другое место не представляется возможным», прокомментировал АН «Между строк» управляющий зданием Евгений Рождественский.

Как пояснила агентству главный инженер проекта реконструкции объекта Алла Орлова, деревья были посажены без учёта местоположения инженерных сетей и нормативного расстояния от здания.

«Мы провели соответствующие изыскания: ели в своё время были посажены на четырёх 6-киловаттных кабельных линиях, которые обеспечивают снабжение перинатального центра и всей Демидовской больницы, драмтеатра, мэрии и других близлежащих объектов. Когда комсомольцы высаживали саженцы много лет назад, никто и не думал, что они так вырастут. Это касается и корневой системы, которая теперь угрожает сетям, а значит, безопасной работе того же перинатального центра. Пересадить ели невозможно из-за разросшихся корней они всё равно умрут. Поэтому все причастные службы вынуждены были принять единственно возможное решение снести деревья», объяснила Алла Орлова.

В управлении городским хозяйством АН «Между строк» подтвердили, что владельцы здания имеют право срубить опасные ели при условии выполнения дальнейшего благоустройства прилегающей территории с посадкой новых деревьев и кустарников.

«Что касается внешнего облика здания… Проектом реконструкции занималась профессиональная екатеринбургская архитектурная студия с многолетним опытом, которая постаралась максимально деликатно вписать здание в окружающую среду. Мы сохраним и даже увеличим лепное панно, украшающее здание. Архитекторы провели консультации с Нижнетагильским музеем искусств, разработан эскиз, который позволит нам перенести главный вход в здание, доделав на месте текущей входной группы лепнину. Наш проект даже поддержал архитектор этого здания, член Союза архитекторов России Яков Могилевский», говорит Евгений Рождественский.

По словам управляющего, в здании будет располагаться современный офисный центр с кофейней и магазинами известных российских и мировых брендов.

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