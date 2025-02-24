«Они говорили нам настолько личные вещи, которые нигде нельзя “накопать”». Журналист АН «Между строк» пообщался с участниками выпуска «Битвы экстрасенсов», снятым в селе под Нижним Тагилом

Съёмочный процесс выпуска шоу «Битвы экстрасенсов» (16+) в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом, вышедшего в эфир 15 февраля, продолжает обрастать новыми подробностями. Те, кому удалось побывать в качестве зрителя или участника съёмок, до сих пор находятся под впечатлением и охотно делятся своими комментариями и мнениями. Журналист Агентства новостей «Между строк» Виктория Нестерова посетила тот самый таинственный местный центр культуры и пообщалась с очевидцами событий.

Напомним, сами съёмки состоялись ещё в середине декабря, фотографии известных экстрасенсов в местных локациях попали во все городские СМИ и паблики. Но то, что происходило до приезда команды проекта в Николо-Павловское для многих оставалось загадкой. Сотрудники центра культуры из-за подписанных соглашений не придавали огласке процесс создания выпуска до его выхода на ТВ. Но сейчас они готовы поделиться с земляками деталями, которые остались за кадром. Оказалось, что именитые колдуны и маги приехали в село по приглашению нового директора центра культуры Татьяны Шешуковой, которую очень впечатлила легенда о полтергейсте в стенах учреждения.

«Когда я пришла сюда работать, а работаю я тут всего год, то узнала о легендах и историях этого учреждения. В феврале 2024 года я заполнила анкету на сайте ТНТ, и примерно через три недели мне перезвонили. С марта по ноябрь мы общались с представителями телеканала по поводу съёмок. 26 ноября уже снимался профайл, а 12 декабря состоялись основные съёмки», — поделилась с редакцией АН «Между строк» директор центра культуры Татьяна Шешукова.

По словам руководителя, съёмочный процесс продолжался сутки без длительных перерывов.

«Съёмки длились сутки: с 8 утра 12 декабря до 8 утра 13 декабря. Было три перерыва на еду, кормили нас сами телевизионщики. Вообще координация у них на высшем уровне, настолько точно всё было организовано, чувствовалась сплочённая команда», — уточнила директор.

Не оставили равнодушными люди со сверхспособностями и рядовых сельчан.

«Никаких постановочных съёмок не было, подсказок мы никому не давали, но мы были просто поражены их энергетикой и способностями. Настолько личную информацию они говорили, о которой никак не могли узнать из интернета или у каких-то людей. Вообще из-за этих съёмок много негатива получили, много людей не верят в это и говорят, что мы позоримся просто», — поделилась мнением с журналистом АН «Между строк» вахтёр дворца культуры Светлана.

Женщина подтвердила слова начальницы о том, что съёмки проходили в форсированном режиме.

«У нас были только перерывы на обед и на то, чтобы сходить по своим нуждам. Нам даже не разрешали снимать куртки, потому что, если вдруг у экстрасенса начнется видение, и он куда-то побежит, мы бы просто не успели их надеть», — вспоминает Светлана.

Напомним, что экстрасенсы высказали три версии происхождения сверхъестественных явлений в центре культуры.

Александр Шепс рассказал, что увидел привидение мужчины, которым оказался экс-директор Александр Николаевич. Следуя за призраком, Шепс оказался около дома, где жил мужчина, погибший при попытке спасти кошку 20 лет назад. Старший Шепс считает, что этот призрак неопасен, он просто охраняет бывшее место работы.

Его младший брат Олег заявил, что увидел призрака другого сотрудника центра культуры — погибшего вахтёра Дениса. Экстрасенс привёл съёмочную группу на местное кладбище.

Ольга Якубович заявила, что видела призрака местного колдуна, который, по её мнению, следит за сотрудниками учреждения. Также Ольга Якубович заявила, что здание стоит на старом кладбище, где был захоронен этот злой колдун.

Выдвинутые версии поразили сотрудников центра культуры, и каждому хотелось узнать больше.

«Больше всего мне в душу запал Александр Шепс, хоть мы и понимаем, что монтаж — дело волшебное и многое не вошло в кадр, но скажу точно, что каждый из нас после съёмок общался с экстрасенсами уже о своих личных темах. Александр Шепс поразил своей информативностью, проницательностью и обаянием», — уточнила директор центра культуры.

Личная беседа с экстрасенсом была у каждого, чаще говорили о жизненных проблемах и просили совета.

«После общения с экстрасенсами стало так спокойно и легко, всё на позитиве. Во время съёмок даже Александр отметил: ”Я еду, и у меня как будто ощущение праздника, мне это так нравится”. Надеюсь, что позитив был связан со мной», — поделилась своими впечатлениями с журналистом АН «Между строк» Татьяна Шешукова.

Хейтеры подобных шоу часто говорят о наигранности экстрасенсов и о том, что всё это является постановкой.

«Без наигранного поведения был только Александр Шепс. Олег и Ольга вели себя наигранно, это было очень заметно», — считает Светлана.

«Сценария точно никакого не было, подсказок мы никаких не давали. Всё, что они говорили, было только от них. Я допускаю, поскольку я скептик, что они нарыли в интернете какую-то информацию. Но когда они говорили нам настолько личные вещи, которые нигде нельзя накопать, этим, конечно, поразили», — считает директор центра культуры.