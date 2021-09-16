«Она брызнула мне в глаза антисептиком». Сотрудница компании «Рифей» в Нижнем Тагиле обвиняет начальницу в причинении вреда здоровью за отказ уволиться

54-летняя тагильчанка Татьяна Павлик пытается в судах и через правоохранительные органы добиться справедливости. В 2018 году женщина устроилась в компанию «Рифей» старшим диспетчером и, по её словам, 2 года добросовестно выполняла свои обязанности.

«В апреле 2020 года исполнительный директор компании Игорь Рыбаков предложил мне уволиться по собственному желанию, иначе меня уволят по Трудовому кодексу, а также уменьшат зарплату. После смены руководства отдела новый руководитель решила выжить меня с работы любыми способами. Она незаконно лишала меня премий и вынесла четыре дисциплинарных взыскания подряд в течение полугода», — говорит Татьяна Павлик.

Не согласившись с таким положением, женщина обратилась в суд. По двум инцидентам исковые требования были удовлетворены и взыскания отменены. По остальным случаям судебные тяжбы продолжаются.

«Начальник отдела всячески пыталась меня унизить. 21 апреля 2021 года она брызнула мне в глаза антисептиком для обработки рук, я получила ожог обоих глаз. После этого я обратилась в полицию», — утверждает Татьяна.

С этого момента дело Татьяны Павлик начало буксовать.

По словам адвоката потерпевшей Михаила Панкевича, сначала женщину повезли в травмпункт, где ей оказали первую медицинскую помощь и поставили предварительный диагноз «химический ожог слизистой оболочки глаз 1-й степени».

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», после проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» за отсутствием состава преступления.

Правоохранители ссылаются на результаты судебно-медицинской экспертизы, где ставится под сомнение первичный диагноз. Специалисты также не нашли причинно-следственной связи между травмой, полученной Татьяной Павлик 21 апреля, и последующими болезнями.

Сторона потерпевшей обратилась в прокуратуру, но там подтвердили решение полиции. В пресс-службе «Рифея» АН «Между строк» пояснили, что по данному инциденту полиции предоставлены записи с камер видеонаблюдения компании.

«На записи видно, что заявительница в указанный день находилась на рабочем месте и никаких проблем со здоровьем не демонстрировала. Уточним, что суд признал одно из четырех взысканий законным. Решение уже вступило в силу, и его правомерность и обоснованность уже подтвердили апелляционный и кассационный суды. Судебное заседание по иску Павлик, где она оспаривает еще одно взыскание, назначено на конец сентября», — пояснили в «Рифее», уточнив, что сейчас по этой ситуации в организации проводится внутренняя проверка.

Юрист Татьяны Павлик намерен ещё раз обратиться в прокуратуру, чтобы возобновить проверку по факту травмирования женщины на рабочем месте. Сторона потерпевшей намерена привлечь независимых специалистов для уточнения тяжести полученных увечий и задействовать полиграф.