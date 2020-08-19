ОМОН разогнал митингующих на проходной Минского тракторного завода

Сотрудники ОМОНа разогнали митингующих у Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на Tut.by. МВД Беларуси опубликовало видео задержаний.

Сегодня к 7:00 у МТЗ собрались митингующие. Они пришли поддержать рабочих, которые добиваются остановки работы предприятия. На митинге собрались также рабочие завода и сотрудники, которые написали заявления на отпуск за свой счёт и которым заблокировали пропуска на завод.

О применении силы СМИ не сообщают. По информации МВД, задержаны два человека. По данным ТАСС, это сотрудники МТЗ, ушедшие в отпуск за свой счёт. Комментируя появившуюся в некоторых белорусских СМИ в среду информацию о разгоне людей сотрудниками ОМОНа у проходной МТЗ, сотрудница пресс-службы предприятия отметила, что «руководство завода милицию не вызывало».

Как пишет РИА Новости, более 160 работников завода написали заявления за свой счёт. На предприятии отмечают, что, несмотря на митинги, завод работает. Однако ранее на ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств.

В Беларуси с 9 августа начались акции против результатов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. В первые несколько дней митинги жёстко разгонял ОМОН. Были задержаны около 7 тысяч человек, многих из них избивали. После того как белорусы стали выступать против милицейского насилия, силовые разгоны митингов прекратились, а глава МВД извинился перед случайными людьми, «попавшими под раздачу».