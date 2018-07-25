Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила провести «паспортную амнистию»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Моксалькова заявила РБК, что необходимо провести «паспортную амнистию» для людей, у которых по каким-то причинам нет этого документа.

По разным данным, в России от нескольких десятков тысяч (информация об аннулированных документах в базах Федеральной миграционной службы) до миллиона (столько человек заявили об отсутствии документов во время переписи населения) людей, лишённых паспорта, сказала Москалькова.

В основном это те, чьи паспорта были получены в нарушение установленного законом порядка и аннулированы, такое происходило в 90-х годах. Также без гражданства живут от 2 до 4 тысяч человек в Крыму.

По словам омбудсмена, подходить к вопросу «амнистии» нужно дифференцированно, рассматривая каждый отдельный случай, так как поощрять нарушителей закона нельзя.

«Мы ставим перед законодателями и ведомствами вопрос о создании подзаконной базы, разрешающей этот вопрос», — отметила она.

Также Москалькова рассказала, что поддерживает смягчение 282-й статьи УК РФ, предусматривающее отмену наказания за репосты в соцсетях. По её словам, люди, пересылающие информацию, часто не могут оценить последствия своих действий.