Омбудсмен Санкт-Петербурга просит Памфилову отказаться от трёхдневного голосования

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к главе Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой с рекомендацией не принимать решение о проведении трёхдневного голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной думы и городского Законодательного собрания, сообщает пресс-служба омбудсмена.

В обращении отмечается, что опыт проведения многодневного голосования в Санкт-Петербурге в 2020 году (общероссийское голосование по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации) оказался негативным: были выявлены многочисленные нарушения, в том числе невнесение в списки участников голосования отметок о подаче заявлений о голосовании до дня голосования вне помещения для голосования; несоблюдение установленного порядка голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования; голосование неустановленных лиц от имени участников голосования; отказы членам избирательных комиссий в ознакомлении со списками участников голосования и актами о проведении голосования до дня голосования; хранение бюллетеней проголосовавших до дня голосования граждан в переносных ящиках для голосования, не обеспечивавших их неприкосновенности; невозможность независимого общественного контроля за неприкосновенностью избирательной документации при её многодневном хранении и другое.

По оценкам Александра Шишлова, «многочисленные выявленные нарушения убедительно продемонстрировали, что при нынешнем состоянии избирательной системы в Санкт-Петербурге проведение многодневного голосования создаёт условия для злоупотреблений со стороны лиц, заинтересованных в фальсификации итогов голосования, и неизбежно приведёт к понижению достоверности результатов голосования, дискредитации избирательного процесса, к нарушениям избирательных прав граждан, подрыву доверия к выборам и итогам голосования».

Стоит отметить, что о негативном опыте трёхдневного голосования Александр Шишлов говорил в своём докладе на заседании Заксобрания Санкт-Петербурга.