Омбудсмен Москалькова попросила Госдуму обязать суды освобождать заключённых по болезни

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Госдуму принять закон, который обязал бы суды освобождать заключённых от наказания при наличии болезни, пишет «Интерфакс».

«Сегодня это не обязанность суда, а право. Проведённый нами мониторинг позволил установить, что более тысячи человек, которые получили отказ суда в освобождении, затем умерли за последние три года», — заявила Москалькова.

Напомним, правительством утверждён перечень заболеваний, препятствующих отбыванию оказаний. Согласно УК РФ, заключённый с такой болезнью «может быть освобождён судом от отбывания наказания».

Татьяна Москалькова, назначенная уполномоченным по правам человека в 2016 году, уже не первый раз выступает с предложением сделать освобождение заключённых по болезни обязательным.

В конце 2016 года сообщалось, что в учреждениях ФСИН находятся по меньшей мере 20 тысяч человек с заболеваниями, предполагающими освобождение от наказания в виде лишения свободы.