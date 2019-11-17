Ольга Бузова планирует выпуск алкогольной продукции под своим именем

Певица Ольга Бузова подала заявки на регистрацию товарных знаков для продажи алкоголя. Как пишет телеграм-канал Mash, речь идёт о таких наименованиях, как Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac.

Накануне заявки на регистрацию таких наименований появились в базе данных о товарных знаках. Они были поданы от имени ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс», которая также занимается продюсированием Бузовой. При этом представители певицы и она сама пока не стали комментировать эту информацию.