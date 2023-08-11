Олег Шатов приостановил карьеру игрока и решил стать тренером

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил «Матч ТВ», что полузащитник команды Олег Шатов приостановил профессиональную карьеру, чтобы начать обучение на тренера.

На этой неделе футболист был отзаявлен из состава «Урала» на сезон. Контракт хавбека рассчитан до конца текущего сезона. 33‑летний футболист не выходил на поле с ноября прошлого года из‑за полученной травмы.

«Шатов решил учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — сказал Иванов «Матч ТВ».

Олег Шатов — воспитанник тагильской футбольной школы «Уралец», в своей карьере выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Также полузащитник провёл 28 матчей за сборную России. В ноябре 2021 года футболист решил покинуть ФК «Рубин» и сделать паузу в карьере. В середине января 2022 года Шатов стал тренироваться вместе с «Уралом» на сборах.

Олег Шатов не забывает про родной город. В 2016 году тагильчанин вложил 13 млн рублей в строительство стадиона на Руднике имени III интернационала. В 2020 году он пожертвовал полмиллиона рублей на лечение трёхлетней девочки из Нижнего Тагила. В сборной России футболист дебютировал в феврале 2013 года, за национальную команду провёл 28 матчей и забил два мяча.